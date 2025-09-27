Туристы не могут выехать из Крыма

Туристы, приехавшие в Крым на машине, мечутся по полуострову в поисках топлива. Некоторые попали практически в безвыходную, точнее – невыездную ситуацию:

«Послезавтра домой ехать, а бак пустой... За наличку не купишь, а талоны неместным не продают... Как быть?» – таких сообщений полно в комментариях на страницах главы республики Сергея Аксенова в соцсетях и в туристических чатах.

Перебои с бензином начались еще в середине августа. Тогда власти Крыма объяснили ситуацию логистикой и природными факторами:

«Значительная часть топлива поставляется в Республику Крым на автомобилях», – говорил Сергей Аксенов, а в Министерстве транспорта республики утверждали, что основной объем ГСМ попадает на полуостров через Керченскую переправу, зависящую от погоды. Чиновники уточняли, что проблемы отмечаются только в одной сети АЗС.

В начале сентября версия изменилась: министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что все дело в туристах – летом спрос вырос на 30%. Но прогнозировал, что ситуация вот-вот исправится, так как сезон близок к завершению и потребность в бензине снижается.

Но все получилось ровно наоборот: к концу сентября бензин исчез практически везде. Некоторые туристы воспользовались возможностью провозить в машине по Крымскому мосту до 100 литров любых жидкостей и поехали на полуостров со своим топливом. Те, кто понадеялся на «авось» или израсходовал привезенные запасы, проводит дни в охоте за бензином, обижаясь на то, что крымчане могут заправляться по талонам. Некоторые даже пытаются их купить, но затея это, как правило, бесполезная: талоны выдают не всем жителям полуострова, а только сотрудникам определенных предприятий и в основном для служебного транспорта. Остальным, как и приезжим, приходится буквально гоняться за топливом:

«Ну есть у меня бензин на рабочей машине – и дальше что? Мне на ней ни домой не уехать, ни детей в школу отвезти. Свои заправляем так же, как вы, – приблизительно никак», – отвечают крымчане на претензии гостей.

25 сентября Сергей Аксенов сообщил:

«Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России».

И пообещал за 2 дня обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. А вопрос с АИ-92 решить в течение двух недель.

И действительно, вчера на полуострове заметили бензовозы. Однако радость быстро сменилась разочарованием: долгожданное топливо появилось не везде, а там, куда его завезли, мгновенно выросли огромные очереди. Так, автомобилисты сообщали, что бензин продавался на всех АЗС от Керчи до Феодосии, а вот на всем Южнобережном шоссе от Севастополя до Ялты не было нигде. Да и по дороге в сторону Симферополя тоже:

«Ехали из Ялты в Гурзуф около 15:00 – не нашли».

Некоторым, правда, повезло:

«Бензин АИ-95 есть на выезде из Алушты в сторону Гурзуфа в ТЭС Виноградное – привезли цистерну недавно, но запрещают наливать в канистры».

Сегодня же заправиться опять проблема.

«В Ялте и окрестностях на всех заправках ничего нет…»

«По трассе на Крымский мост есть только на заправках ТЭС, и только АИ-95+, АИ-95 (чистый, без присадок. – Прим. ред.) продают исключительно по талонам, на "Атане" – только дизель».

Аналогичная ситуация в Севастополе. Сегодня в 16:30 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что бензин есть на 7 АЗС: в общей сложности 16 тыс. литров АИ-92, 19 тыс. литров АИ-95 и 3 тыс. литров АИ-100. Автомобилисты быстро посчитали, что этого хватит максимум на 950 машин. А многие вновь заявили, что бензина нигде нет.

В итоге на всех АЗС города запретили набирать топливо в канистры.

«Бензин "про запас" отпускаться не будет, чтобы снизить искусственный ажиотаж. Сейчас в канистры топливо отпускается только по талонам – для спецтехники и организаций», – пояснил градоначальник.

