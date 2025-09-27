В России построят «Деревню хоббитов»

В Высокогорском районе Татарстана планируется создание развлекательного экокомплекса «Тенгре», в который войдет так называемая Деревня хоббитов. Об этом сообщил инвестор проекта Марсель Зарипов на выездном инвестиционном совете.

Комплекс будет расположен рядом с селом Альдермыш, в 36 километрах от Казани. Его общая площадь составит 40,5 гектара, территория будет полностью без автомобилей. Домики «Деревни хоббитов» разместят на холме с учетом природного рельефа. В проект также входят купольные домики для отдыха, дома для семейных поездок и жилье повышенного комфорта.

На территории будут созданы два искусственных озера: одно предназначено для рыбалки с возможностью приготовления улова на месте, а второе — для водных развлечений.

Инфраструктура комплекса будет включать два ресторана с национальной и европейской кухней, кафе, крытые площадки для мероприятий и банных процедур, а также спа-зону с открытым подогреваемым бассейном и оздоровительными услугами, передает «КП».

Порой в России можно найти более неожиданные отсылки на западную поп-культуру. Так, в СНТ «Москворечье» в городском округе Воскресенск, расположенном на юго-востоке Московской области, была найдена улица, названная в честь Дарта Вейдера — одного из самых известных персонажей серии фильмов «Звездные войны».