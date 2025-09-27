Маршрут выходного дня: Козельск и Оптина пустынь

Козельск – небольшой тихий городок в Калужской области. В эти края едут в основном, чтобы посетить расположенный неподалёку известный монастырь - Введенскую Оптину пустынь, но, определённо, стоит погулять и по самому Козельску. Здесь есть красивые площади и зоны отдыха, древние церкви, интересные музеи и сказочные места – подворье Вихляндия и парк Три богатыря. А ещё две речки: Жиздра и Другуска, набережная и панорамные виды. Рассказываем про главные достопримечательности Козельска и историю Оптиной пустыни.

© Quto.ru

Козельск

Козельск впервые упоминается в 1146 году. Ранее существовала Козельская крепость, которая находились в крутой петле реки Другуска перед её впадением в Жиздру. Весной 1238 года Козельск стал известен своей героической обороной от монголов, продлившейся семь недель. В конце XVII века Козельская крепость сильно пострадала от пожара. С 1944 года город входит в состав Калужской области.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Козельска 240 км пути по Калужскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Троицка, Обнинска, Малоярославца и Калуги.

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

Площадь Героев Козельска и Духовская церковь

Одной из самых красивых площадей города является площадь Героев Козельска – бывшая площадь Ленина. Здесь вы увидите скульптуру Русский воин, мемориал Скорбящая мать и стену Славы, на которой изображены главные события в истории города. Рядом с площадью Героев Козельска находится Духовская церковь, построенная в 1789 году. В начале XIX века к ней была пристроена трёхъярусная колокольня.

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

Городской парк культуры

Загляните в Городской парк культуры, расположенный на Большой Советской улице. На территории парка возведена часть крепостной стены со смотровой башней, напоминающая времена татаро-монгольского нашествия, а со смотровых площадок открывается вид на реку Жиздра.

Маршрут выходного дня: самые интересные усадьбы на юге Подмосковья

© Visit-Kaluga

Успенский собор

Рядом с Городским парком культуры возвышается Успенский собор. По историческим данным, он существовал уже в XVIII веке, а позднее обновлялся и перестраивался.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Парк Три богатыря

Детский парк Три богатыря оформлен в тематике русских народных сказок и популярных мультфильмов. Этот парк также расположен вдоль Большой Советской улицы на берегу реки Другуска. Здесь гостей встречают Винни-Пух, Колобок, Пятачок, избушка на курьих ножках, Царевна-лебедь и, конечно же, три богатыря.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Набережная реки Другуска

Недавно в Козельске появилась новая набережная - зона отдыха на берегу реки Другуски. На набережной установили скамейки, фонари, арт-объекты, благоустроили сеть дорожек.

Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики и Детский космический центр им В. П. Савиных

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

С набережной открывается симпатичный вид на парк Три богатыря.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Церковь Николая Чудотворца и Вознесенская церковь

В паре шагов от набережной реки Другуски находятся церковь Николая Чудотворца, построенная в 1740 году, и Вознесенская церковь, возведённая предположительно в 1620 году – самое древнее здание города.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Сказочное подворье Вихляндия

Сказочное подворье Вихляндия в Козельске – это частный парк и целый мир, выполненный из арт-бетона: Сказочный Дом в виде дерева, Домик на Бобовом стебле, Дом Разбитых Кораблей, Техно-гараж, Мост драконов и несколько беседок, куда можно заходить, а также множество других арт-композиций.

Маршрут выходного дня: найти все фигурки Павлинов в Серпухове

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

Музеи Козельска

В Козельске есть несколько музеев: Дом природы, Дом Цыплаковых, где размещается Музейно-краеведческий центр, Музей Лесные истоки на территории Козельского лесничества.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Введенская Оптина пустынь

Оптина пустынь – один из древнейших монастырей в нашей стране. По одной из версий обитель была основана в XIV веке разбойником по имени Опта, покаявшимся в своих злодеяниях. Он принял постриг с именем Макарий и построил келью в лесу у берегов реки Жиздры. По другой версии основание обители произошло в XV веке и связано с князем Владимиром Храбрым, героем Куликовской битвы и основателем других монастырей.

В 1918 году Оптина пустынь была закрыта. В 1919 году превращена в музей, который закрылся в 1927. В 1931 здесь был открыт Дом отдыха им. М. Горького, а с 1939 года здесь находился концлагерь для польских офицеров. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался эвакуационный госпиталь, а затем воинская часть. В 1987 году обитель была возвращена Церкви. За свою историю обитель несколько раз меняла название и сейчас официально называется так: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. Находится он примерно в 5 км от центра Козельска.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Введенский собор Оптиной пустыни

Главный храм обители – Введенский собор, построенный в 1750–1771 годах. Здесь находятся святые мощи преподобных Амвросия и Нектария старцев Оптинских, а также особо почитаемая Казанская икона Божией Матери.

Маршрут выходного дня: Талеж и Вознесенская Давидова пустынь

© Светлана Парфенова

Казанская церковь

Казанская церковь была построена в 1811 году. Здесь находятся святые мощи преподобных Оптинских старцев Моисея, Антония и Исаакия I. Сейчас ведётся реставрация храма.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Преображенская церковь

Храм в честь Преображения Господня был построен в 2007 году.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Также на территории Оптиной пустыни есть церковь Марии Египетской, Владимирская церковь, восстановленная на месте полностью разрушенного храма и освященная в 1998 году, а также колокольня.

Маршрут выходного дня: найти все фигурки Зайцев в Костроме

© Visit-Kaluga

© Visit-Kaluga

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни

Справа от Южных Святых врат Оптиной пустыни начинается дорога в монастырскую рощу и Ионанно-Предтеченский скит. Начало пустынножительству здесь положил схимонах Иоанникий, проживавший в начале XIX века в глубине монастырского леса на пасеке. Спустя несколько лет после его кончины сюда переселились отшельники, среди которых были старцы Моисей и Антоний, которым и поручили устройство Скита. Что интересно, внешний вид скита описан Достоевским в «Братьях Карамазовых».