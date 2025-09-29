Как сэкономить при покупке тура на Пхукет в школьные каникулы

У туристов, планирующих в октябрьские школьные каникулы (классические – по четвертям) отдых на Пхукете, уже не особенно богатый выбор отелей, а цены на туры «кусаются». Дешевле получится отправиться на таиландский курортный остров в конце первой декады ноября.

Портал «Турдом» сравнил доступные варианты десятидневных туров для двух взрослых и ребенка 10 лет с вылетами из Москвы 25–26 октября и 8–9 ноября. Мы рассматривали предложения с моментальным подтверждением, так как в начале высокого для Таиланда туристического сезона уже возможны проблемы с наличием мест, если номера в отелях у туроператоров не на гарантии.

Наиболее бюджетный турпакет в гостиницу On Hotel Phuket 3* обойдется на каникулы в 423 тыс. руб. Если отправиться на отдых двумя неделями позже, 8 ноября, за тур нужно заплатить на 63 тыс. меньше – 371 тыс. руб. Десятидневный тур в Duangjiit Resort 4* (отель расположен на пляже Патонг, в 200 м от моря) с вылетом 25 октября стоит 518 тыс. руб. А на ноябрьские даты – 460 тыс. руб., экономия – 58 тыс. В категории 5* мы сравнили цены на отель Wyndham La Vita Phuket: турпакет на каникулы предлагается за 459 тыс. руб., а на 8 ноября – за 394 тыс., разница более 60 тыс.

Что касается выбора вариантов, доступных с моментальным подтверждением, то на каникулярные даты он едва ли не вдвое меньше, чем на десятые числа ноября. Очевидно, у туроператоров активно распродаются квоты мест в самых востребованных отелях на период школьного отдыха.

Ранее мы писали, что туры в Дубай (ОАЭ) выросли на треть на даты октябрьских каникул (в школах с обучением по триместрам они пройдут с 4 по 12 октября).