Какие города российские туристы выбирают чаще всего

В течение летнего сезона 2025 года наблюдался повышенный интерес российских путешественников к небольшим городам.

Согласно анализу, проведенному сервисом «Яндекс Путешествия», число резерваций в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Турпрома, наибольшим спросом в сфере «тихого» туризма пользовались такие регионы, как Крым, Карелия, а также Калининградская, Тверская, Владимирская и Ярославская области. В списке городов, демонстрирующих самый значительный рост числа бронирований, выделяются Судак (+113%), Сортавала (+93%), Алушта (+70%), Медвежьегорск (+77%) и Торжок (+51%).

Эксперты полагают, что маленькие города привлекают туристов своей размеренностью и аутентичностью. Утомленные от темпа жизни в мегаполисах, отдыхающие высоко оценивают уникальную природу, наследие истории, архитектурные памятники и местные культурные мероприятия, в том числе фестивали. Подобные поездки дают возможность спланировать короткий тематический отдых и более глубоко познакомиться с местной культурой.

Несмотря на растущую популярность малых городов, направления, пользующиеся традиционным спросом, сохраняют свою актуальность. Однако в летнем сезоне 2025 года в тройке лидеров произошли изменения: Московская область вышла на первое место, обогнав Краснодарский край.

При этом суммарная доля трех наиболее популярных регионов – Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью – незначительно уменьшилась и составила 47%.