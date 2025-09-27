Стало известно, сколько человек посетили заповедные территории России

Более 9 млн туристов посетили за лето российские заповедники и национальные парки. Больше всего туристов - 2,2 млн человек - привлек Сочинский национальный парк, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России в отмечаемый в субботу Всемирный день туризма.

"С начала 2025 года заповедные территории страны посетило 16,2 млн человек. Пик посещаемости - свыше 9 млн человек - традиционно пришелся на лето. В июне гостями особо охраняемых природных территорий стало 2,5 млн человек. В июле и августе туристов на заповедных территориях было максимально много - по 3,3 млн человек", - говорится в сообщении.

Самыми популярными заповедными территориями страны этим летом оставались национальные парки "Сочинский" (Краснодарский край), "Кисловодский" (Ставропольский край) и "Лосиный остров" (Московская область). За три летних месяца их посетило в общей сложности 5,4 млн человек.

"В летнем туристическом сезоне 2025 года Сочинский национальный парк вновь подтвердил статус самой посещаемой особо охраняемой природной территории России. Туризм - приоритетное направление нашей работы, в его реализацию вовлечены все сотрудники нацпарка. Мы уделяем большое внимание разработке и обустройству современной, надежной и эстетичной инфраструктуры, которая позволяет обеспечить безопасность посетителей и снизить антропогенную нагрузку на уникальную природную среду", - отметил руководитель Сочинского национального парка Сергей Шевелев, чьи слова приводятся в сообщении.

Гостями Кисловодского национального парка этим летом стали 1,7 млн человек. Фаворитами по посещаемости являлись оздоровительные маршруты всех уровней сложности. В этом сезоне команда нацпарка переработала репертуар эколого-просветительского центра, кратно увеличив его популярность, создав все условия для культурного отдыха на открытом воздухе. Чрезвычайной популярностью этим летом, в частности, пользовались объекты семейного активного досуга - веревочный городок и интерактивный визит-центр.

Третье место по количеству посетителей занял национальный парк "Лосиный остров" с 1,5 млн человек. Наибольшим спросом у туристов пользовались уже ставшие популярными "Босоногая тропа" и экскурсия по Лосиной биостанции. Кроме того, вниманием посетителей пользовались "Понтонная тропа", где можно наблюдать за птицами, путешествия на байдарках по Яузским болотам, глэмпинг, а также новинка 2025 года - экотропа "Заповедный лес". Ко Дню туризма в экоцентре "Царская охота" открыли археологический раскоп, который обнажает фундамент древней усадьбы Александра Меньшикова и показывает найденные там артефакты.