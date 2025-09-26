Сколько стоят поездки в Зеленоградск и Светлогорск

Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области вошли в топ-10 популярных малых городов у русских туристов. Поездку россияне планируют заранее – примерно за два месяца.

«В Калининградской области Зеленоградск и Светлогорск стали самыми популярными малыми городами у россиян. В этих городах рост числа всех бронирований отелей и апартаментов год к году составил +44 % и +36 %, соответственно», – пишут СМИ.

При этом Зеленоградск характеризуется чуть более высокой стоимостью проживания: средний чек за ночь достиг 11940 рублей. В Светлогорске размещение оказалось незначительно доступнее – около 10 255 рублей за ночь, уточняет «Калининград.Ru».

