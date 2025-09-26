Как изменился турпоток на Ставрополье

Туристический поток в Ставропольский край за первые восемь месяцев 2025 года составил порядка 6 млн человек. При этом треть из них представляют молодые люди от 18 до 44 лет, сообщила на III Международном студенческом конгрессе "Туризм будущего - будущее туризма" первый заместитель министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Шконда.

«‎По данным сотовых операторов, Ставропольский край за 8 месяцев этого года стал настоящим магнитом для путешественников. Цифра в 6 млн человек - это не просто статистика, а это уже живое подтверждение растущей привлекательности региона. И, что особенно важно, каждый третий из этих туристов - молодой человек в возрасте от 18 до 44 лет», — сказала она.

Шконда отметила, что такие высокие показатели турпотока во многом достигнуты за счет разностороннего развития туристической отрасли в регионе.

«‎Мы ломаем стереотип о стандартном отдыхе - мы предлагаем не просто направление, а целые миры для открытий и завораживающих исторических реконструкций, колоритного этнотуризма, экологического агротуризма и адреналинового активного отдыха. Это настоящий конструктор впечатлений, где каждый может собрать свое идеальное путешествие», — сказала она.

По словам Шконды, Ставрополье также является точкой притяжения молодых специалистов.