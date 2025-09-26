В Татарстане рассказали об изменениях в туротрасли за 20 лет

Глава госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что портрет среднестатистического туриста, приезжающего в республику, изменился за 20 лет.

© РИА Новости

В 2005 году в Казань чаще приезжали командированные, которые проводили в городе в среднем пять рабочих дней, сообщил он в интервью «Бизнес Online».

«В выходные они уже ехали домой, поэтому с субботы на воскресенье загрузка в некоторых гостиницах падала до 5-10%», — уточнил Иванов.

По его данным, в настоящее время 55% туристов, въезжающих в Татарстан, — женщины. Они в среднем находятся в городе три с половиной дня и тратят на поездку порядка 35-40 тыс. рублей.

