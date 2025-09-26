«Платим в десять раз больше». В России возмутились ставкой турналога

Владельцы небольших и недорогих гостиниц, а также хотестов в регионах просят власти пересмотреть базовые параметры туристического налога. Сейчас минимальная ставка составляет 1%, но не менее 100 руб. Вопросы возникают ко второй части – к 100 рублям.

© tourdom.ru

«Если номер стоит в сутки 8 или 10 тыс. руб. или даже 5 тыс. руб., платится турналог в районе 100 руб. – все нормально. Но когда туристы заселяются в хостел, там совершенно другие цифры. В несезон у нас 800 руб. в сутки, в сезон 1400 руб. Платим турналог соответственно 12 и 7,5%. Это несправедливо», – поделился с TourDom.ru калининграский отельер, руководитель турагентства «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

Он добавил: это тем более важно, потому что хостелы – «объекты социальные».

Похожее мнение высказывают и другие владельцы гостиниц.

«У нас средняя цена – 1000 руб. в сутки, вот и посчитайте, какой получается туристический налог. И таких, как мы, в одном Питере сотни», – высказался управляющий одного из хостелов Санкт-Петербурга.

«Фиксированная сумма для всех, 100 руб., – это неправильно, если сравнивать, например, пятизвездочные отели и экономсегмент – скажем, хостелы. Стоимость номера у первых может быть 40 тыс. руб. в сутки, а у вторых в низкий сезон – 400 руб. Для одних турналог в 100 рублей незаметен, для других – четверть стоимости. Поэтому 1% - это наиболее адекватная величина», – отметила отельер, сооснователь «Международной профессиональной академии туризма» mpat.online Алена Енова.

В целом участники рынка солидарны в том, что нужно убрать оговорку о 100 рублях и оставить только ставку 1%.

«Или же переформатировать его в налог, который платится с оборота», – отметил один из собеседников реакции.

Знают о боли отельеров и в правительстве. Однако шансы на то, что там пойдут на пересмотр параметров туристического налога, невысоки.

«РСТ обращался в Минэк и Минфин с предложением отменить минимальную ставку в 100 руб. и оставить только процентный расчет, но пока никаких движений в эту сторону нет. Учитывая тенденцию к всеобщему повышению налогов, вероятность такого послабления минимальна, но чудеса тоже встречаются», – прокомментировал TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Согласен с такой оценкой и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Не думаю, что в настоящий момент есть шансы на пересмотр параметров».

Ранее мы написали, что власти некоторых муниципалитетов, не избалованных вниманием туристов, начали отменять туристический налог. Выяснилось, что его расходы на его администрирование будут больше поступлений.