Во Внуково упростили поиск багажа, но не для пассажиров Turkish Airlines

Во Внуково упростили поиск пропавшего багажа. На сайте аэропорта появилась специальная опция – можно заполнить форму и не стоять в очередях в терминале, если чемодан не прибыл вместе с вами. Нужно указать ФИО, дату вылета, направление или номер рейса, а также фото паспорта и посадочного талона. По итогу электронной заявки будет оформлен акт. Информация о том, что заявление зарегистрировано, придет на почту, а отслеживать статус можно в любое время.

Как утверждает официальный ресурс аэропорта, сообщивший о нововведении, пассажирам больше не нужно будет тратить время в очередях в бюро розыска багажа. Но есть нюанс – на текущий момент услуга подачи электронной заявки доступна только для пассажиров, прибывших внутренними воздушными авиалиниями.

А значит, опцией не смогут воспользоваться пассажиры Turkish Airlines. Именно с ними были связаны главные сложности с розыском багажа во Внуково в этом летнем сезоне. Судя по последним отзывам в соцсетях, посвященных турецкой авиакомпании, проблем с недовозом багажа больше нет, как в Москве, так и в других городах, куда летает Turkish Airlines. Если чемоданы где-то и теряются, то только на коротких пересадках.

