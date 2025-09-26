Сколько стоит осенний винный тур по Краснодарскому краю

Более миллиона туристов ежегодно посещают винодельни Краснодарского края, заявили НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

© unsplash

Винные туры по Краснодарскому краю стоят от 57 600 рублей на двоих, сегодня более 30 виноделен готовы принимать туристов, рассказали НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ).

«Традиционно в межсезонье возрастает интерес к винным турам и экскурсиям на винодельни на Юге России. В октябре эногастрономический тур по Краснодарскому краю, включающий проживание в отелях и питание по программе, экскурсии и дегустации в более чем 10 винодельнях в Анапе, Новороссийске, Геленджике и на Тамани, обойдется в сумму от 118 000 рублей на двоих на семь дней. Короткие 3-4-дневные туры на двоих с посещением нескольких виноделен будут стоить от 57 600 и от 84 000 рублей соответственно», — отметил туроператор.

При этом можно отправиться в такое путешествие и самостоятельно, чтобы сэкономить.

«Также энотуристы могут остановиться в отеле в непосредственной близости от интересующих виноделен и посещать их самостоятельно. Неделя проживания в отеле уровня "три звезды" с трехразовым питанием на южных винных курортах будет стоить от 38 518 рублей на двоих. Винные туры по Краснодарскому краю, как правило, включают посещение таких известных виноделен, как "Скалистый берег", Chateau Tamagne, Villa Aristov, "Поместье Голубицкое", "Долина Лефкадия", "Фанагория", "Шато де Талю", Центр винного туризма Абрау-Дюрсо и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже более одного миллиона туристов ежегодно посещают винодельни в регионе.

«По данным министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2024 году общая посещаемость виноделен в регионе превысила один миллион человек. Центр винного туризма Абрау-Дюрсо сообщает, что в 2024 курорт принял 600 тысяч туристов, из которых 250 тысяч выбрали экскурсии по историческому комплексу. Винодельня "Шато де Талю" в 2022 году приняла 20 тысяч экскурсантов, в 2023 — 31 тысячу, а в прошлом году приблизилась к цифре в 45 тысяч экскурсантов, в то время как количество всех гостей, посетивших комплекс в 2024 году перешло рубеж в 100 тысяч», — добавили в пресс-службе.

Ранее Всемирная организация винного туризма (GWTO) признала курорт «Абрау-Дюрсо» лучшим винным курортом мира. Об этом сообщает пресс-служба администорации Краснодарского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».