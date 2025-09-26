Где россияне с детьми планируют отдохнуть на осенних каникулах

Россияне, планирующие семейное путешествие на грядущих осенних каникулах, чаще всего выбирают Ленинградскую и Московскую области.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито Путешествия».

В онлайн-сервисе Туту уточнили, что обойдётся такое путешествие на двоих взрослых с ребёнком в среднем в 98 тыс. рублей, если учитывать билеты и отель.

А в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip добавили, что в число популярных внутренних направлений для отдыха с детьми в этом году вошли Краснодарский край, Ставрополье, Татарстан, Ярославская область и Карелия. Из зарубежных направлений спросом пользуются ОАЭ, Китай, Турция и Япония.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что лидером по выездному туризму остаётся Турция, но её догоняет Китай.