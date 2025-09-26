Погода в Сочи продолжает испытывать туристов

Туристов, которые проводят конец бархатного сезона в Сочи, продолжает испытывать непогода. 26 сентября на курорт вновь обрушились сильные ливни. Как утверждают очевидцы и подтверждают многочисленные видео в соцсетях, город буквально оказался под водой.

Многие улицы города превратились в бурные потоки. Особенно сильно пострадали низинные районы – дворы затоплены, вода заходит в дома, а реки Хоста и Сочи вышли из берегов.

«По улицам вместе с большими потоками воды плывет и мусор, который стекает прямо в море. Не знаю, насколько быстро устранят все последствия, чтобы можно было спокойно купаться», – рассказала туристка.

Некоторые сочинцы и гости курорта были застигнуты бурей на улице. Те, кто не успел вернуться домой до начала циклона, увидев мощный поток воды, нашли укрытие на крышах гаражей, остановках и даже АЗС.

«Купаться нам никто не запрещал, на пляже просто дежурят спасатели, однако МЧС отправило рекомендации не ходить на море. Другой вопрос, что теперь добраться до этого моря сейчас большой труд», – рассказал один из отдыхающих.

Сейчас коммунальные службы устраняют последствия потопа. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, на участке Магри – Веселое 26 и 27 сентября сохраняется высокая вероятность формирования смерчей над морем. В связи с этим к спасательным и экстренным службам поступило указание работать в круглосуточном режиме.

Синоптики сообщают, что 27 сентября утром ожидаются умеренные осадки, местами возможен сильный дождь с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +22 °C, а вода в Черном море – на уровне +22…+23 °C. Порывы ветра достигнут 14 м/с, что создает штормовую ситуацию у побережья.

