Booking.com сможет вернуться в Россию

Booking.сom сможет вернуться в Россию. Как и другие иностранные туристические онлайн-платформы – такая возможность предусмотрена в новом законопроекте о регулировании деятельности турагрегаторов, внесенном в Госдуму. Его авторы предлагают дополнить ст. 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (№ 132-Ф3) пунктом, допускающим деятельность подобных компаний, «уставный капитал которого сформирован с использованием средств иностранных юридических или физических лиц» по решению Правительства Российской Федерации.

Разработчики проекта заявляют, что эта норма вносится в интересах отечественных сервисов бронирования, а также для защиты «персональных данных российских потребителей и их платежных реквизитов». Но онлайн-платформам данное нововведение не понравилось.

«Нормы о работе иностранных агрегаторов на российском рынке требуют дополнительного обсуждения и уточнения», – отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Теоретически и Booking, и Airbnb, и другие в случае принятия поправок смогут при желании запросить разрешение властей РФ на присутствие на местном рынке.

«Если иностранный агрегатор локализует серверы на территории России и будет обеспечивать защиту персональных данных, то правительство, полагаю, даст разрешение на такую деятельность», – говорит основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

До 2022 года доля отечественных игроков в онлайн-бронированиях, например, российских отелей не превышала 30%. В 2024 году она достигла 55%. А к концу 2025 года доля продаж через российские агрегаторы на гостиничном рынке страны, по оценке АТАГ, может достичь 59%. Сервисам есть куда расти, поэтому возможность возвращения крупных конкурентов их не радует.

«Они надеялись, что в законе прямым текстом запретят деятельность иностранных агрегаторов на территории России, а в проекте запрета нет», – отмечает Георгий Мохов.

Добавим, что эта тема бурно обсуждалась в текущем году, и эксперты всякий раз высказывали мнение: закрывать доступ зарубежным сервисам не надо, так как это ограничивает конкуренцию и ведет к нарушению баланса интересов всех участников туристического рынка.

