Готовимся к трехдневному походу по склонам Архыза

Архыз давно стал одним из главных направлений для тех, кто хочет ощутить дыхание гор без экстремальных перегрузок. Маршрут к озерам на южном склоне хребта Абишира-Ахуба гибкий — его можно пройти за один день, а можно растянуть до четырех, в зависимости от сил и целей. Таким образом, он подходит и для тех, кто приехал всего на день, и для опытных туристов, готовых ночевать в палатке под звездным небом на высоте почти 3 000 метров.

Собираемся в путь

Сложность подъёма 3+ из 5 (при подъёме на канатной дороге)

Длина в одну сторону: 12 км

Набор высоты: 650 м

Время пути: 7 часов в одну строну

Перед тем как отправиться в горы, важно правильно собраться. Трекинговая обувь обязательна, палки помогут на подъемах и спусках. Горный чай, термос с которым вы возьмете с собой, поможет согреться и зарядит энергией, а ветровка и головной убор спасут в случае резкой смены погоды. Даже если идем всего на день, это все сделает путешествие комфортным.

Если вы все-таки решились, как и мы, отправиться в поход с ночевками в горах, понадобится полный комплект: рюкзак, палатка, спальник, коврик, горелка для чая и приготовления еды, запас продуктов.

Выходим на маршрут

Собрав все необходимое и сверившись с прогнозом погоды, стартуем из поселка Романтик. Здесь покупаем билет на канатную дорогу на южном склоне. Это сэкономит нам более 1 000 метров набора высоты. На канатной дороге поднимаемся до станции «Орбита» на высоте 3 030 м, уже из кабинки любуясь захватывающим пейзажем.

От станции канатной дороги направляемся к перевалу Федоссева на высоте 2 987 м. Тропа оборудована табличками и страховочными перилами на сложных участках. По пути можно заглянуть на обзорные площадки, например на пик Динника. Если у вас однодневный поход, смело тратьте лишние полчаса на эти точки — виды стоят того.

С перевала Федосеева открывается панорама Турьего и Бурного озер. Здесь можно отдохнуть, сделать фото и решить: спуститься к первому водоему (примерно полтора часа пути в одну строну) или пойти дальше. Мы выбираем второй вариант и через километр по протоптанной тропинке выходим к Продольному озеру. Осмотрев его с высоты, направляемся к перевалу Мылгал. Через полчаса мы выходим у одноименного озера, на берегах которого можно встретить горных козлов и туров.

Пройдя пару сотен метров, мы оказываемся над Подскальным озером. Его цвет меняется от небесно-голубого до темно-синего в зависимости от погоды. К озеру можно спуститься с двух сторон. За Подскальным внизу виднеется плато, на котором расположено Провальное озеро — цель однодневного маршрута. Если вы не планируете ночевать в горах, отсюда возвращайтесь обратно, чтобы успеть вернуться к канатке до 15:30.

Мы же спускаемся к Провальному. Озеро поражает как цветом — при солнечном свете оно переливается от бирюзового до изумрудного, так и циркуляцией воды — поток здесь уходит в карстовую породу и выходит в районе озера Кяфар в сотне метров отсюда.

От Провального наш путь лежит до места ночевки — озера Лазурного, это чуть больше часа пешком с рюкзаками. На пути тропы — живописные зеленые склоны, где можно встретить пасущихся коней.

По дороге открывается вид на уже упомянутое озеро Кяфар — это один из крупнейших водоемов хребта (около километра в длину). На берегу Лазурного ставим палатку, отдыхаем и дожидаемся ночи, чтобы полюбоваться ночным небом и хорошенько выспаться.

Утром после завтрака идем дальше — к Перевальному озеру. Путь займет около полутора часов через перевал Семнадцати. С виду он кажется крутым, но тропа неспешно поднимает нас наверх, откуда отрывается панорама Лазурного озера. За перевалом мы видим два Блюзовых озера, а ниже — тропу к Перевальному.

Полтора часа пути, и мы добираемся до цели нашего маршрута. На берегу Перевального озера разбиваем лагерь и отдыхаем. Если у вас еще есть силы, можно прогуляться по окрестностям и взглянуть сверху на Голубое озеро и долину хребта.

Утром собираем палатку, вещи, благодарим горы за красоту и выступаем в обратный путь. Выбираем маршрут — либо возвращаемся по знакомой дороге через перевал Федосеева к канатной дороге, либо более длинный спуск (16 км, 5−6 часов) через перевал Речепста в поселок Романтика. Мы выбираем первый, чтобы сполна налюбоваться видами и подольше побыть в горах.