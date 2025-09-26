Названы самые бюджетные направления для путешествия на новогодних праздниках

Бюджетно отдохнуть получится как в пределах страны, так и за рубежом. Издание RT опубликовало список направлений для путешествий, которые будут наиболее выгодными в период новогодних каникул.

На первом месте среди вариантов в России – Тамбов. Перелёт туда-обратно на одного обойдётся примерно в 8 тысяч рублей. В среднем ночь в трёхзвездочном отеле в городе стоит 6 тысяч рублей. Чуть дороже выйдет путешествие в Ярославль — 11 тысяч рублей за билеты и 5,4 тысячи за ночь в отеле. На третьем месте – Псков (11,7 тысячи уйдёт на дорогу и 4 тысячи за сутки в местной гостинице).

Среди зарубежных направлений самым доступным стал Минск: перелёт обойдётся в 24 тысячи рублей, проживание — в 7 тысяч рублей в сутки. Далее — Астана (27,8 тысячи + 2,6 тысячи рублей) и Наманган в Узбекистане (28 тысяч + 10,2 тысячи рублей), — пишет источник.