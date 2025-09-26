Спрос москвичей на путешествия в ноябрьские праздники вырос вдвое

Спрос жителей столицы на путешествия в период ноябрьских праздников в 2025 году вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службах нескольких туристических сервисов.

«Количество забронированного в сентябре жилья на ноябрьские праздники жителями Москвы в два раза превышает показатели прошлого года. Подавляющее большинство бронирований (76%) приходится на внутренний туризм. В топе российских направлений – Санкт-Петербург и Ленинградская область (20% от всех бронирований), Московский регион (16%) и Краснодарский край (11%). Среди зарубежных направлений лидируют Беларусь (31%), Турция (10%) и Таиланд (8%)», – сообщили в сервисе «Яндекс Путешествия».

Средняя цена за ночь при размещении семьи из трех человек в зарубежных отелях в период ноябрьских праздников по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10% и составляет 14,1 тыс. руб. На внутренних направлениях средняя цена за ночь осталась примерно на уровне прошлого года и составила 10,4 тыс. руб., добавили в пресс-службе компании.

В Ozon Travel подтверждают общий тренд на раннее планирование: бронирования ж/д билетов выросли в 2,1 раза, а авиабилетов – в 1,6 раза год к году.

«Самыми востребованными маршрутами стали поезда Москва – Санкт-Петербург (рост в 2,2 раза) и Москва – Нижний Новгород (рост в пять раз год к году), а также авиаперелеты Москва – Калининград (рост в два раза). Популярность отелей в Сочи, Санкт-Петербурге, а также в Таиланде и Турции на эти даты также значительно возросла», – уточнили в пресс-службе сервиса.

Представители платформы «Авито Путешествия» в разговоре с Агентством «Москва» подчеркнули, что фиксируют рост спроса на альтернативные виды размещения.

«Бронирования посуточных квартир москвичами выросли на 31%, а загородных домов – на 51% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего квартиры снимают в Ленинградской области и Краснодарском крае, а загородные дома – в Карелии и Адыгее. Средняя стоимость аренды квартиры составляет 4,8 тыс. руб. в сутки, дома – 11 тыс. руб.», – пояснили в компании.

Сервис онлайн-бронирования «Островок» отмечает, что особой популярностью в этом году пользуются поездки с детьми. Спрос на семейный отдых в России вырос на 5% год к году, а за рубежом – на 25%.

«Наибольший прирост бронирований с детьми зафиксирован для Московской области (плюс 41%) и Ярославской области (плюс 34%). Чаще всего для проживания москвичи выбирают апартаменты (39% бронирований) и отели категории три звезды (16%)», – объяснили в сервисе.

Таким образом, основным трендом ноябрьских каникул 2025 года стал рост спроса на внутренний туризм и раннее планирование поездок, при этом москвичи активно рассматривают как городские апартаменты, так и загородные дома для отдыха.