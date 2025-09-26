Топ-10 экологически чистых городов для осеннего отдыха

Города-курорты Ставропольского края Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск вошли в десятку самых экологически чистых направлений для осеннего отдыха в России.

© ТАСС

Исследование провел сервис бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ. Лидером среди городов с самой чистой окружающей средой и свежим воздухом стал краснодарский Геленджик. Второе место занял город Евпатория в Крыму, а замкнул тройку ставропольский Кисловодск.

Курорты Кавминвод Пятигорск, Ессентуки и Железноводск в рейтинге расположились на 5-м, 6-м и 7-м местах соответственно. В топ-10 также попали Севастополь, Кострома, Петрозаводск и Сортавала.

В среднем, по данным сервиса, путешественники планируют провести в Кисловодске 7 ночей и заплатить за каждую из них 4 783 рубля, в Пятигорске — 6 ночей (в среднем 3 472 рубля), в Ессентуках — 8 ночей (3 092 рубля), в Железноводске — 8 ночей (3 048 рублей).

Ранее сообщалось, что Железноводск вошел в число популярных малых городов России для отдыха этой осенью. Помимо этого, Кисловодск попал в топ-10 популярных направлений предстоящих новогодних каникул.