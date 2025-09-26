В России свяжут авиасообщением два популярных туристических города

С 7 ноября авиакомпания «РусЛайн» открывает регулярные прямые рейсы между Челябинском и Ханты-Мансийском. Полеты будут выполняться раз в неделю.

«Полеты будут выполняться по пятницам на комфортабельных 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Время в пути составит 1 час 40 минут. Минимальная стоимость билета в один конец – 4800 рублей. Запуск нового маршрута направлен на укрепление деловых и туристических связей между регионами.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что возобновляется прямое авиасообщение между Челябинском и Краснодаром. Авиакомпания NordStar с 1 ноября запускает регулярные рейсы по этому маршруту.