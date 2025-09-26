Сахалинцы предпочитают отдыхать в пределах родного региона

Статистические данные за 2024 год свидетельствуют о значительном росте туристической активности среди жителей Сахалинской области. Количество граждан, воспользовавшихся услугами туристических компаний, превысило 20 тысяч человек, что на 14% больше показателей предыдущего года. Всего было реализовано 8,3 тысячи турпакетов, из которых 5,2 тысячи предусматривали путешествия по территории Российской Федерации.

Наиболее показательной тенденцией стало доминирование внутрирегионального туризма. Из 13,9 тысячи сахалинцев, выбравших отдых в России, подавляющее большинство (95%) предпочли путешествия в пределах родной области. Среди других российских направлений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5%), Краснодарский край (0,7%) и Камчатский край (0,5%). Зарубежные поездки составили 6,6 тысячи туристов, с явным преимуществом Таиланда (57,2%), Турции (22,2%) и Китая (9,9%).

Инфраструктура гостеприимства региона включает 147 коллективных средств размещения общей вместимостью 7,6 тысячи мест. В 2024 году сахалинские гостиницы и аналогичные учреждения приняли 272,3 тысячи человек, что на 11,1% превышает показатели 2023 года. Рост туристического потока свидетельствует о развитии отрасли и увеличении привлекательности региона как для внутренних, так и для внешних путешественников.