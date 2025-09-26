95% внутренних туров сахалинцев пришлось на путешествия по области

Статистические данные за 2024 год свидетельствуют о значительном росте туристической активности среди жителей Сахалинской области. Количество граждан, воспользовавшихся услугами туристических компаний, превысило 20 тысяч человек, что на 14% больше показателей предыдущего года. Всего было реализовано 8,3 тысячи турпакетов, из которых 5,2 тысячи предусматривали путешествия по территории Российской Федерации.

Сахалинцы предпочитают отдыхать в пределах родного региона
Наиболее показательной тенденцией стало доминирование внутрирегионального туризма. Из 13,9 тысячи сахалинцев, выбравших отдых в России, подавляющее большинство (95%) предпочли путешествия в пределах родной области. Среди других российских направлений лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5%), Краснодарский край (0,7%) и Камчатский край (0,5%). Зарубежные поездки составили 6,6 тысячи туристов, с явным преимуществом Таиланда (57,2%), Турции (22,2%) и Китая (9,9%).

Инфраструктура гостеприимства региона включает 147 коллективных средств размещения общей вместимостью 7,6 тысячи мест. В 2024 году сахалинские гостиницы и аналогичные учреждения приняли 272,3 тысячи человек, что на 11,1% превышает показатели 2023 года. Рост туристического потока свидетельствует о развитии отрасли и увеличении привлекательности региона как для внутренних, так и для внешних путешественников.