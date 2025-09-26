Туризм в Москве: число путешественников превысило допандемийный период

Количество путешественников в столице продолжает расти и уже превзошло показатели допандемийного периода. Согласно новому исследованию, туризм демонстрирует мощный мультипликативный эффект, генерируя значительные доходы для бюджета и стимулируя развитие десятков смежных отраслей.

© runews24.ru

Инвестиции в московскую туриндустрию доказали свою высокую эффективность: каждый вложенный рубль возвращается в городской бюджет в размере 3,12 рубля. Эти расчеты представили специалисты столичного Комитета по туризму и эксперты НИУ «Высшая школа экономики» в преддверии Всемирного дня туризма.

Исследование подтверждает, что сфера гостеприимства обладает значительным мультипликативным эффектом, стимулируя спрос более чем в 40 секторах экономики — от общественного питания до транспорта. Это, в свою очередь, ведет к созданию новых рабочих мест. Экономическое влияние туризма в Москве особенно заметно: мультипликатор валовой добавленной стоимости здесь достигает 3,85 против среднероссийского показателя в 3,4.

Как подчеркивают аналитики, туристический сектор невозможно рассматривать изолированно. Его рост запускает целые цепочки производственных и потребительских связей, вовлекая в экономический оборот широкий круг поставщиков. Таким образом, развитие туризма становится ключевым фактором для укрепления экономики города в целом.

Ранее писали, что российские туроператоры фиксируют беспрецедентный наплыв желающих отдохнуть в Египте в период осенних школьных каникул. Высокий спрос привел к тому, что свободные места в отелях и на авиарейсах стремительно заканчиваются. Кроме того, введение безвизового режима между Россией и Китаем привело к резкому росту популярности направления. По данным турсервисов, продажи путевок и авиабилетов в сентябре выросли на 50-75% в годовом выражении.