Летом Горячий Ключ стал популярным местом отдыха

Летом 2025 года Горячий Ключ занял лидирующую позицию среди малых городов Российской Федерации по количеству бронирований отелей и апартаментов. Показатели по сравнению с предыдущим годом увеличились на 48%, что позволило городу занять первое место в рейтинге наиболее востребованных направлений для отдыха среди населенных пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Анализ данных о бронировании за период с конца мая по конец августа 2025 года демонстрирует рост общего числа поездок в малые города России на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольшую популярность среди туристов приобрели небольшие города в следующих регионах: Республика Крым, Республика Карелия, Калининградская область, Тверская область, Владимирская область, Ярославская область и Краснодарский край.

На территории Краснодарского края Горячий Ключ продемонстрировал наибольший прирост бронирований, который составил 39%. Средний состав туристических групп включал трех человек, средний период пребывания составлял две ночи, а планирование поездки осуществлялось за 19 дней до прибытия. Средняя стоимость размещения в отелях и апартаментах варьировалась в пределах 4 235 рублей за ночь.