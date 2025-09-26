В октябре стартуют продажи билетов на Тихоокеанский круиз

В октябре этого года начнут продавать билеты на Тихоокеанский круиз. Морская круизная линия соединит Приморье, Сахалин и Камчатку.

Запустить маршрут планируют в мае 2026 года. Предполагается, что он будет реверсивным. Лайнер будет идти из Владивостока до Корсакова, Курильских островов и завершать маршрут на Камчатке. В обратном направлении судно будет заходить на Командорские острова, охватывать другие острова Курильской гряды и возвращаться во Владивосток.

Стоимость путешествия составит 170 тыс. рублей за 10 дней. По предварительным оценкам, запуск такой линии позволит привлечь до 50 тыс. туристов.