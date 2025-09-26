Гайд по небанальным местам Махачкалы

Махачкалу нередко воспринимают как перевалочный пункт на пути к горным красотам. Однако и сама столица Дагестана может удивить тех, кто готов заглянуть за пределы туристических маршрутов.

Парк с видом на море

Начать прогулку можно с приморского парка имени Сулеймана Стальского. Недавно здесь обновили инфраструктуру: старый фонтан заменили на современный, с бьющими из-под земли струями, добавили освещение, облагородили зеленые зоны.

Большой и просторный, со скамейками для отдыха, этот парк — точка притяжения махачкалинцев и гостей города. Здесь проходят концерты, выступления уличных музыкантов и выставки-ярмарки.

Сердце города

Далее двигайтесь в сторону улицы Буйнакского. Местные называют ее «никях стрит», так как именно тут часто знакомятся будущие молодожены. По пути — старинные особняки, когда-то принадлежавшие состоятельным махачкалинцам. Эта улица и сегодня остается одной из самых атмосферных в городе.

Небольшой отрезок вымощен кирпичом, на тротуарах — столики многочисленных кафешек. Если хотите почувствовать махачкалинский вайб — вам сюда. А еще тут получаются самые красивые фото и видео.

Под одной крышей

На Буйнакского, 2 находится аутентичное здание, построенное в 1880 году. В разные годы здесь были гостиница, торговые лавки и даже гимназия, а позже — кинотеатр.

Сейчас над входом вновь красуется вывеска с историческим названием «Темп». Под одной крышей старинного особняка с высокими арочными окнами соседствуют кинобар, коворкинг, лекторий, книжный магазин и шоурумы дагестанских дизайнеров — от украшений до одежды.

Машина времени

Пройдя мимо Кумыкского театра, загляните на угол улиц Гасанова и Герцена — там расположена кофейня-музей «Город 1857». Название отсылает к году основания Петровска — будущей Махачкалы.

Авторы проекта — энтузиасты Кайрав Кагерманов и Хаджимурад Пашаев — собрали здесь все, что пробуждает ностальгию по советскому детству: телефоны, пионерские галстуки, трельяжи, фотоснимки, видеомагнитофоны. Здесь можно не только смотреть, но и трогать: играть в лото, нарды или шахматы за старинным столиком с чашкой крепкого кофе.

Своими руками

Следующая остановка — этномастерская «Чегери» на Буйнакского, 18 ткачихи Зарият Гаджиибрагимовой и керамистки Асият Мирзаевой. В старинном подвальчике — выставка традиционного быта: национальная одежда, украшения, расписанные тарелки, ковры, кувшины, сундуки, ткацкий станок и старинная дагестанская люлька.

Мастерицы не только рассказывают о старинных ремеслах, но и показывают, как из куска глины создать кувшин, а из мотка ниток — коврик. Здесь также можно сфотографироваться в одежде горцев и купить сувениры.

И хлеба, и зрелищ

Отдохнуть после прогулки стоит в ресторане-дворе «Дом» на Горького, 15/1. Когда-то здесь жил поэт Расул Гамзатов. Владельцы ресторана переосмыслили пространство и преобразовали дом с историей, сохранив старинные ставни, двери, паркет и плодовые деревья, которым более 90 лет.

Скрытый от посторонних глаз двор в центре Махачкалы благоустроили, и теперь там можно побродить в ожидании обеда. В меню — блюда дагестанской и европейской кухни. Один только хинкал представлен почти в 30 вариациях.