В России обновили дороги по главным туристическим маршрутам

Свыше 600 км дорог РФ, ведущих к памятникам архитектуры, природным заповедникам, было обновлено с начала 2025 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

© РИА Новости

«С начала года дорожники выполнили работы на 132 участках протяженностью более 600 км. Эти дороги ведут к уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным ландшафтам», — сказано в сообщении.

В Северной Осетии после реконструкции тоннеля на трассе Чикола - Мацута - Комы-Арт туристические автобусы получили возможность заезда в высокогорную часть Дигорского ущелья. В Республике Алтай продолжается строительство десятикилометрового отрезка дороги Урлу - Аспак - Каракол, которая обеспечит доступ к Каракольским озерам. В Магаданской области отремонтирован участок дороги Солнечный - Ола, ведущей к мысу "Спящая красавица" на побережье Охотского моря.