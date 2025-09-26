В нацпарке на Байкале закрыли некоторые турмаршруты

Два туристических маршрута на Байкале - "Кругобайкальская железная дорога" и "о. п. Переезд - КБЖД" - закрыты в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за выхода медведя. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Медведь стал причиной временного закрытия маршрутов "Кругобайкальская железная дорога" и "о.п. Переезд - КБЖД" в Прибайкальском национальном парке. Хищник показался на глаза людям на 139 километре накануне днем, 25 сентября 2025 года. Поведение косолапого госинспекторы Маритуйского лесничества расценили как угрожающие для местных жителей и туристов: хищник "патрулирует" остановочный пункт жд, обходит строения и совершенно не боится человека, что не является нормой для медведя", - говорится в сообщении.

По данным парка, остаются также закрытыми еще два турмаршрута национального парка - "Тажераны", "Тырган - Саган-Заба".

"Там медведь в ночь на 14 сентября напал на двух собак в деревне. Косолапого видят в окрестностях, а его ночное присутствие на улицах люди замечают по реакции домашних животных", - пояснили в нацпарке.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.