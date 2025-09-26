Калининград бросает вызов Сочи в борьбе за туристов

Туристический рынок России переживает трансформацию, где Калининград все чаще становится альтернативой традиционному отдыху в Сочи. Эксперты прогнозируют, что оба направления будут развиваться в разных нишах, предлагая гостям принципиально разные форматы отдыха.

© runews24.ru

Российская туристическая индустрия переживает заметные изменения: если ранее Сочи был символом внутреннего курортного отдыха, то теперь ему составляет серьезную конкуренцию Калининградская область. Все больше путешественников обращают внимание на балтийское направление, привлекающее более сдержанными ценами, менее перегруженной инфраструктурой и европейской атмосферой.

По данным сервиса «Суточно.ру», летом 2025 года цены на аренду жилья в Зеленоградске и Светлогорске даже превысили сочинские, что свидетельствует о растущем спросе .

Калининградский регион, который еще недавно считался нишевым, демонстрирует уверенный рост турпотока. Прогнозы говорят о том, что к 2030 году область сможет принимать до 4-5 миллионов гостей ежегодно, что сравнимо с текущими показателями Сочи . Развитию способствуют новые авиамаршруты и позиционирование региона как уникального «европейского анклава» России. В минувшем году поток туристов в область вырос на 9%, достигнув 2,2 миллиона человек .

Эксперты полагают, что прямая конкуренция между курортами будет смягчаться их природными и инфраструктурными различиями. Сочи сохранит привлекательность для ценителей яркого солнца и горных пейзажей, в то время как Балтика привлечет туристов, ищущих спокойный отдых в условиях мягкого климата .

Однако Сочи предстоит решить проблемы стоимости и качества сервиса, чтобы не уступить часть своей платежеспособной аудитории не только зарубежным направлениям, но и быстро развивающемуся внутреннему конкуренту.