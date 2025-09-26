«Путешествие по России» доступно прямо из дома

«Путешествие по России» теперь доступно каждому на официальном сайте Национального центра «Россия», сообщает «РЕН ТВ».

© РИА Новости

Речь идет о виртуальном формате тура. Миллионы пользователей по всему миру могут отправиться в онлайн-путешествие по РФ – от Калининграда до Камчатки. Цифровой проект реализован с помощью технологии панорамной съемки 360°, что создает эффект присутствия во время иммерсивной экскурсии по каждому из восьми российских федеральных округов.

Путешественники могут приближать объекты и смотреть интересующую их дополнительную информацию. Онлайн-путешествие доступно на официальном сайте Национального центра «Россия».

Национальный центр «Россия» поддержит курс на патриотизм в обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».