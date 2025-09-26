«Путешествие по России» доступно прямо из дома

«Путешествие по России» теперь доступно прямо из дома

Национальная Служба Новостей

«Путешествие по России» теперь доступно каждому на официальном сайте Национального центра «Россия», сообщает «РЕН ТВ».

Речь идет о виртуальном формате тура. Миллионы пользователей по всему миру могут отправиться в онлайн-путешествие по РФ – от Калининграда до Камчатки. Цифровой проект реализован с помощью технологии панорамной съемки 360°, что создает эффект присутствия во время иммерсивной экскурсии по каждому из восьми российских федеральных округов.

Путешественники могут приближать объекты и смотреть интересующую их дополнительную информацию. Онлайн-путешествие доступно на официальном сайте Национального центра «Россия».

Национальный центр «Россия» поддержит курс на патриотизм в обществе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».