Специалист прокомментировал рост туротрасли в России

Директор Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» Станислав Муханов прокомментировал рост туротрасли в России.

«Государство прилагает огромные усилия и создаёт целые большие программы меры поддержки по обеспечению инвестиций в туристическую инфраструктуру», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, в стране создают много совершенно разнообразных проектов, от глобальных до небольших.

Как считает Муханов, существенный вклад в развитие отрасли вносят и частные инвесторы.

Эксперт добавил, что спросом у туристов пользуются не только гостиничные объекты, но и термальные и спа-комплексы, всесезонные и горнолыжные курорты.

Ранее директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал, что особое внимание уделяется развитию направлений ближнего зарубежья.