Стало известно, как россияне выбирают направления для отпуска
Сервис бронирования отелей «Отелло» провел исследование, выяснив предпочтения российских путешественников. Согласно результатам августовского опроса, проведенного среди тысячи участников старше 18 лет, половина россиян отправляется в путешествие два-три раза в год. Популярные сезоны для поездок — лето и осенний бархатный сезон.
Большинство респондентов предпочитает проводить длинные отпуска возле моря или на пляже, тогда как короткие поездки организуют по удобству маршрутов и доступности бюджета. Исследователи отметили тренд на короткие путешествия взамен продолжительного отдыха, акцент на получении ярких впечатлений и гастрономическое направление туризма.
Анализ предпочтений путешественников показывает зависимость выбора от погодных условий, графика отпусков и доступности путевок. Почти две трети опрошенных ориентируются на погоду, половина выбирает удобное время отпуска, а треть избегает туристических сезонов с высокими ценами и большим числом туристов.л
Большое значение имеют экономические соображения: доступность бюджета важна для половины респондентов, планирующих долгосрочные путешествия, и для большей части путешественников, предпочитающих короткие маршруты. Отдых возле моря популярен среди 44 процентов участников исследования, а известность туристического направления волнует лишь немногих.
Современные тенденции показывают рост спроса на краткосрочные экскурсии и активный туризм. Каждый пятый участник эксперимента предпочитал сочетать работу и отдых, выбрав формат «workation», а четверть опрошенных оценивали привлекательность гастрономического туризма. Среди женщин популярнее тенденция цифрового детокса, отказа от смартфонов и компьютеров на время отдыха, сообщает «Петербургский дневник».
Почти половина жителей России — 42 процента — готовы отправиться в путешествие в бархатный сезон (с сентября по первую декаду октября), еще 39 процентов рассматривают такую возможность.