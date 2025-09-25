Из Ташкента в Грозный запустят дополнительные прямые авиарейсы

Между Ташкентом и Грозным в конце октября этого года запустят дополнительные прямые авиарейсы. Полеты будет выполнять частный авиаперевозчик Узбекистана.

«С 26 октября 2025 года авиакомпания Centrum Air запускает прямые рейсы из Грозного в Ташкент. <> Жители нашей республики получат новые возможности для путешествий, учебы и бизнеса», — сообщает пресс-служба международного аэропорта «Северный» в Грозном.

С 26 октября по 22 марта рейсы будут выполняться по воскресеньям по графику: вылет из Ташкента в 05:10, прилет в Грозный в 07:00, вылет в обратном направлении в 08:30, посадка в Ташкенте — в 13:40. Уточняется, что для каждой воздушной гавани указано местное время.

С 29 октября по 25 марта добавится еще один рейс — по средам. Самолет из Ташкента будет вылетать в 10:15, а в Грозном приземляться в 12:05. В обратном направлении вылет состоится в 13:30, посадка — в 18:45 по местному времени.

В настоящее время прямые полеты между Чечней и Узбекистаном выполняют две авиакомпании — S7 и Uzbekistan Airways.