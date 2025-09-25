Что помогло увеличить турпоток в Дербент

Турпоток в дагестанском городе Дербенте удалось увеличить на 90% за последние несколько лет за счет реализации мастер-плана развития территории.

«Практика реализации мастер-плана в Дербенте, по оценкам разработчиков, а также региональных органов власти, привела к увеличению турпотока на 90%. Доходы от нестационарной торговли выросли в четыре раза, арендные ставки на помещения в центре увеличились до 1,2 тыс. руб. против 50 руб. за квадратный метр ранее», — сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек в ходе X Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Великом Новгороде. Его слова приводит ТАСС.

Мастер-план Дербента (долгосрочный градостроительный документ, который определяет стратегию комплексного развития территории) реализуется уже в течение пяти лет. Старейший дагестанский город стал первым городом в России, для которого разработали мастер-план развития в соответствии с международными стандартами.

К настоящему моменту есть мастер-планы Грозного и Владикавказа. В начале этого года сообщалось, что в ближайшие пять лет ДОМ.РФ разработает мастер-планы развития территорий еще для 14 городов Северного Кавказа, в том числе для Минеральных Вод, Георгиевска, Ставрополя, Черкесска, Нальчика и Махачкалы.