Назван самый популярный у россиян регион страны для отдыха в выходные

Тверскую область назвали самым популярным регионом у россиян для отдыха в выходные дни внутри страны. Об этом говорится в исследовании OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, для поездок в субботу и воскресенье соотечественники чаще всего выбирают именно это направление: на Тверскую область приходится 40 процентов отельных бронирований. Еще 33,3 процента выбирают Серпухов, а 33,1 процента — Суздаль. В топ также попали Переславль-Залесский (30,2 процента), Домбай (27,3 процента), Шерегеш (25,9 процента), Сортавала (24,7 процента) и Гатчина (24,6 процента).

«Антирейтинг, то есть список направлений, в которых в 2025-м реже бронируют отели в конце недели, возглавила Анапа: доля заказов, приходящихся на выходные, снизилась на 55,8 процента. Также туристы стали меньше отдыхать по выходным в Уссурийске (минус 43,7 процента), Витязеве (минус 40,9 процента) и Сочи (минус 30,5 процента)», — указано в исследовании.

Ранее этот же сервис сообщил, что жилье на некоторых горнолыжных курортах России стало дешевле за год — снижение средней цены за размещение заметили в поселках Шерегеш и Эстосадок. Так, в Шерегеше, Кемеровская область, сутки в отеле или гостевом доме обойдутся в 8,2 тысячи рублей, что на 53 процента ниже, чем годом ранее.