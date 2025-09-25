Туристка в Сочи требует возмещения за испорченный отпуск

Некоторые туристы считают, что при бронировании тура или проживания в Сочи турагентства и отели должны предупреждать клиентов, что на отдыхе «могут быть беспилотники, сирены и ПВО».

«Отпуск испорчен, – написала в соцсетях гостья 4* отеля. – Пусть возмещают нам стоимость тура или оплачивают новый, тоже на море, но без тревог».

В туроператорах, к которым обратилась редакция TourDom.ru, подобных претензий от своих клиентов, отдыхающих в Сочи, не получали. «Со стороны туристов не было ни одной просьбы о переселении», – отметили, в частности, в пресс-службе «Алеан».

«В августе из-за угрозы атаки беспилотников в Сириусе некоторые туристы уезжали с отдыха раньше запланированного срока. Сейчас такого нет, – говорит Александра Сердюченко, директор сочинской туркомпании “Аэлита”. – В городе вижу много машин с номерами других регионов: люди все равно едут».

Спада бронирований и всплеска аннуляций ранее забронированных туров и проживания в туроператорах также не видят. В конце сентября – октябре завершается бархатный сезон, спрос в это время традиционно снижается. Возможно, поэтому ситуация не оказывает значительного влияния на спрос, как могло бы произойти летом.

Угрозы атаки БПЛА, временные закрытия аэропорта из-за «ковра» уже случались на курорте в течение года. Поэтому туристы, у которых возникают опасения по отдыху на Черноморском побережье, переориентировались на другие направления еще на стадии бронирования. «Те, кто сейчас принимает решение о поездке, как правило, не меняют планы», – добавили в «Алеан».

В чатах отдыхающих в Сочи корреспондент «ТурДома» не увидел панических настроений. Планирующие поездку спрашивают, какая погода, теплое ли море, открыт ли пляж Ривьера или Маяк. Туристы делятся, где можно вкусно поесть, что посмотреть, как добраться до той или иной локации. В частности, интересуются экскурсией в горы на Красную Поляну.

«Мы в центральном Сочи, любовались красивым закатом. Спокойно в целом, разве что пляжи закрыты», «Услышали сирену и спустились на парковку, но мы там были единственные. Народ спокойно с моста Мзымты смотрел в море», – отвечают туристы на вопросы об обстановке.

Как пояснила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская, в гостиницах и туроператорах не обязаны предупреждать клиентов при бронировании, что «могут быть БПЛА и сирены» – сейчас это общеизвестная информация.

«Угроза безопасности на курорте в соответствии со ст. 14 закона “Об основах туристской деятельности” уполномоченным государственным органом не объявлялась, а значит, при добровольном отказе от поездки или сокращении дней пребывания в гостинице турист получит возврат стоимости проживания или тура за вычетом фактически понесенных расходов», – добавила юрист.

Напомним, вчера отдыхающих в Сочи и Геленджике попросили покинуть пляжи и набережную из-за опасности атаки безэкипажных катеров. Мэр города попросил жителей и туристов воздержаться от нахождения на берегу до второй половины дня 25 сентября, и около 11 часов пляжи открыли.