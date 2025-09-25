РЖД предложили туристке 30 рублей за опоздание поезда

Опоздание поезда в Петербург привело к дополнительным расходам туристки. Вернуть их она решила, обратившись к перевозчику. Но это оказалось не так-то просто.

Как рассказала пассажирка редакции TourDom.ru, 24 августа она возвращалась из псковских Печор. Планировалось, что поезд окажется на Балтийском вокзале в 23:08. Однако локомотив сломался и прибыл значительно позже. В результате туристка опоздала на метро – оно закрылось. Пришлось взять такси до дома.

«Заплатила за поездку 2562 руб. РЖД в ответ на мое электронное обращение с требованием вернуть эту сумму предложили издевательскую компенсацию в размере 30 руб.. При этом, чтобы получить ее, нужно отправить оригинал запроса по почте. Отвратительное отношение!» – негодует туристка.

Ситуация возмутила настолько, что она отправилась в соцсети перевозчика, чтобы предать огласке произошедшее с ней.

Как пояснили представители перевозчика, компенсации за опоздание поездов дальнего следования рассчитываются на основе ст. 110 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта» в размере 3% за каждый полный час опоздания поезда: «Работа других видов транспорта, в том числе такси, не связана с железной дорогой и не может быть компенсирована в рамках законодательства. Сожалеем о произошедшей ситуации и приносим извинения за доставленные неудобства», – резюмировали в официальном ответе РЖД. Документ находится в распоряжении редакции.

«Я тут посчитала на калькуляторе. Даже больше, чем пообещали, могу получить. Если быть точным, 44 руб. 79 коп.», – иронизирует пассажирка.

Между тем для многих россиян 2,5 тыс. все-таки деньги. Да и нервные клетки не восстанавливаются. Редакция TourDom.ru узнала, есть ли в этом случае перспективы получить компенсацию через суд.

«Если в результате действия или бездействия железной дороги у пассажира возникли убытки, он имеет право на их компенсацию. В ответе на обращение РЖД ссылаются на компенсацию за задержку, но это не лишает туристов возможности требовать возврата суммы, которая пошла на незапланированные расходы. Также можно заявить и требование о компенсации морального вреда. Тут все зависит еще от того, какие доказательства и в каком виде собраны. Нужно подтвердить убытки, расходы на такси», – объяснил юрист Игорь Косицын.

В ходе обсуждения случая пассажирами вскрылся и еще один момент:

«Я вам больше скажу. Если получить эту мизерную компенсацию, то на следующий год прилетит волшебная бумажка на выплату налога. В прошлом году у нас было опоздание поезда, получили 300 руб., и вот пришла квитанция на налог с них».

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир взыскал с «Аэрофлота» больше 300 тыс. руб. за отмененный 5 лет назад рейс.