Опрос показал, где предпочитают отдыхать россияне в осенние каникулы

Большинство российских семей с детьми, которые запланировали поездки в осенние каникулы, отправятся в Санкт-Петербург, а самым востребованным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Чаще всего семьи с детьми выбирают для отдыха на осенних каникулах Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 27,8% заказов по России. Самой популярной страной для отдыха с детьми этой осенью стали ОАЭ, куда отправятся 13,3% семей", - говорится в сообщении.

Многие россияне планируют посетить Москву (12,1%) и Эсто-Садок (11%). В список популярных городов также вошли Адлер (6,3%), Калининград (5,8%), Нижний Новгород (3,8%), Казань (3,4%), Псков (2,0%), Архыз (1,9%) и Зеленоградск (1,4%). При этом в прошлом году семьи чаще выбирали морские направления: в 2024 году Сочи занимал первое место, а Адлер - третье.

Среди популярных стран после ОАЭ в топе оказались Таиланд (11,9%) и Турция (10,6%). В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Китай (10,5%), Франция (7,7%), Япония (7,0%), Италия (5,0%), Беларусь (4,9%), Испания (3,5%) и Грузия (2,8%). Интерес к Китаю вырос после отмены виз, бронирование отелей увеличилось в три раза. Турция, ранее лидировавшая, опустилась на третье место.