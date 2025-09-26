Реестр туробъектов Кубани пополнился новыми глэмпингами

В Краснодарском крае, согласно новым правилам о классификации объектов размещения, действующих с 1 января 2025 года, 50 кемпингов и глэмпингов включены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Об этом изданию «Краснодарские известия» сообщили в пресс-службе Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

За нарушение этого правила действуют штрафы. Так, за оказание услуг без внесения в реестр или несоблюдение требований классификации сумма взыскания для должностных лиц составит 50—100 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что новая система способствует прозрачности рынка и повышает качество услуг для отдыхающих.

