Эксперт допустил снижение спроса на туристические туры на Кубань

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опасается снижения спроса на туры в Краснодарский край из-за атак беспилотных летательных аппаратов по Новороссийску и другим городам на побережье Кубани, сообщил «Интерфакс».

© Кубань-Информ

«Из-за произошедших событий не исключено снижение спроса на туры на черноморское побережье. Думаю, через 3-5 дней можно ожидать снижения, в понедельник посмотрим, как будет на самом деле»,

— сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Туроператор также сообщил, что продажи туров в Крым уже просели на 5-7% по сравнению с прошлой неделей после атаки дронов на посёлок Форос.

Напомним, что временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Геленджика.