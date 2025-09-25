Как изменится количество туристических автомаршрутов по «Золотому кольцу»

Общая протяженность автомаршрутов России по «Золотому кольцу России» достигает почти 4 тыс. км. Всего в регионах «Золотого кольца России» верифицировано 10 автомобильных туристских маршрутов и еще столько же должны появиться до конца года, сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР).

© Вести Подмосковья

«Золотое кольцо России» — территория, которая на текущий момент больше всего подходит для развития автотуризма: прежде всего за счет расположения и наличия кольцевого маршрута. Путешественников готовы принять 51 объект культурного наследия, 8 особо охраняемых природных территорий. На маршрутах работают более 230 коллективных средства размещения, 135 пунктов питания и 15 многофункциональных зон для путешественников.

Один из регионов «Золотого кольца» — Владимирская область — вошел в число субъектов, через которые пролегал маршрут масштабного экспертного автопробега «Москва-Самара», прошедшего с 15 по 20 сентября. Свыше 40 экспертов оценили дорожную и туристическую инфраструктуру этого и еще семи регионов, чтобы впоследствии разработать стандарты качества для автомобильных туристических маршрутов в России.

Эксперты познакомились с тем, что предлагает город Владимир, агротуристический комплекс «Усадьба Кописки Богдарня», город Вязники, многофункциональной зоны автомобильного сервиса и отели.

На территории Владимирской области пролегают 4 верифицированных автомаршрута для туристов: «Древняя обитель, роскошные усадьбы и крестьянский сын Чоботок», «Самовары, гороховецкие котельщики и колыбель самодержавия», «Пряник как искусство, сыры Кописки и Золотые ворота», «Маршрут «От Ивана Грозного до огуречной тоболки».

«Запуск трассы М-12 напрямую повлиял на увеличение туристического потока в регион. Благодаря этой трассе на 20% вырос туристический трафик гостей из Москвы и Московской области, — отметила заместитель министра по предпринимательству и туризму региона Анастасия Трушина на встрече с экспертами. — Турпоток во Владимирскую область по итогам 2025 года может вырасти до 4 млн человек. В этом году в области планируют разработать еще пять автомобильных маршрутов по малым городам. Регион получил единую федеральную субсидию 180 млн рублей на развитие автотуризма».

Благодаря финансовой поддержке федерального бюджета и привлечению инвестиций Владимирская область планирует построить новые автокемпинговые площадки, объекты дорожного сервиса и электронные путеводители. В регионе ведется большая работа, в том числе по подготовке к 60-летию национального «Золотого кольца России» в 2027 году.