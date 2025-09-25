В Поморье владельцы частных домов смогут легально сдавать их как гостиницы

Владельцы частных домов в Архангельской области смогут легально сдавать их в аренду как гостиницы. Это поможет развивать внутренний туризм и увеличит количество мест для гостей.

Депутаты приняли закон, который разрешает использовать частные жилые дома для гостиничных услуг. Этот закон создает правила для участия региона в федеральном эксперименте по развитию маленьких гостевых домов, запуск которого был запланирован на 1 сентября 2025 года.

С конца 2025 года и до конца 2027-го в регионе будет действовать особый режим, который упростит процесс открытия и работы таких небольших гостиниц. Новый закон поможет проще оформить статус гостевого дома по сравнению с большими гостиницами и базами отдыха, а также установит понятные требования.

По словам Ольги Витковой, председателя комитета по культуре и туризму, новый закон даст владельцам преимущества: официальный статус, возможность получать поддержку от государства и помощь в продвижении через туроператоров.

Все это поможет легализовать существующие объекты и открыть новые, что в свою очередь развитие туристической инфраструктуры региона. Сейчас уже около 90 гостевых домов готовы участвовать.