Раскрыта судьба исчезнувшего на мистической горе туриста

Спасатели нашли пропавшего в Уральских горах россиянина. Судьбу туриста раскрыло издание E1.

Жена Федора Медведева, исчезнувшего на одной из самых мистических гор Урала — Конжаковский камень, сообщила, что ее муж жив. «Я слышала его голос, но пока не видела», — добавила дочь туриста.

Сотрудники «РМК Поиск» рассказали, что мужчину обнаружили в лесу в состоянии средней тяжести. На данный момент он находится в больнице. Затем его привезут в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что 43-летний Медведев поднимался на Конжаковский камень с группой 18 сентября. Мужчина ушел в лес, чтобы собрать шишки, однако обратно так и не вернулся.