В штаб-квартире Горного общества открыли музей истории туризма

В историческом здании усадьбы Рудольфа Лейцингера в Пятигорске заработал музей истории туризма. Именно здесь в начале XX века располагалось легендарное Кавказское горное общество.

© runews24.ru

Экспозиция разделена на несколько зон, включая выставку о покорении Кавказа с демонстрацией снаряжения разных лет. Центральное место занимает экспозиция, посвященная самому Лейцингеру. Особый интерес представляют уникальные раритеты – валенки с кошками и специальные галоши, которые были «секретным оружием» альпинистов советской эпохи.

Музей создавался силами педагогов и нескольких поколений воспитанников центра туризма, которые собирали экспонаты по всей стране. Благодаря их усилиям удалось сохранить уникальные свидетельства истории российского альпинизма.

Ранее писали, что сельский туризм набирает популярность у жителей мегаполисов, которые ищут способы экологичного отдыха. Эксперты назвали самые востребованные форматы такого отдыха среди россиян. Кроме того, итальянские консульства стали выдавать россиянам шенгенские визы с особыми условиями. В документах появились отметки, запрещающие въезд в семь стран Евросоюза, что вызвало вопросы у путешественников.