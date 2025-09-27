Как развивается туризм в Самарской области

За 2,5 года реализации проекта «Земля для туризма» в Самарской области выявлено 19 ключевых объектов туристического интереса, включая гору Светелка и Голубое озеро. Сформирован земельный фонд из 59 участков для развития туристической инфраструктуры.

© runews24.ru

В рамках реализации проекта «Земля для туризма» на территории Самарской области идентифицировано 19 ключевых объектов, представляющих интерес для развития туристической отрасли. Среди них – известные природные достопримечательности, такие как гора Светелка и Голубое озеро.

Для обеспечения инфраструктурного развития туризма в регионе сформирован специализированный земельный фонд, включающий 59 участков. Информация о доступных территориях и объектах размещена на федеральной цифровой платформе ФГИС ЕЦП НСПД, что обеспечивает прозрачность и доступность данных для потенциальных инвесторов и участников туристического рынка.

Ранее писали, что на территории Персидского залива хотят запустить единую турвизу. Кроме того, российский турист побывал на Коста-Рике. Его удивила размеренная жизнь на острове.