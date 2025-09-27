Чем поможет туристам сервис «Узнай Москву»

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября, в цифровой экосистеме Москвы есть несколько проектов, которые помогут туристу прекрасно провести время в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

© РИА Новости

«Цифровизация туризма – один из мировых трендов, и Москва полностью ему соответствует. Сегодня у жителей и гостей города есть возможность онлайн за считаные минуты подобрать маршрут для прогулки, найти и забронировать отель или столик в ресторане, купить билет в столичный музей или театр. Многообразие сервисов цифровой экосистемы Москвы готово закрыть все потребности туриста, который решил провести свой отпуск в столице нашей страны», – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Портал и мобильное приложение «Узнай Москву» подскажут сотни маршрутов, музеев и других интересных мест в городе. Проект помогает горожанам и туристам глубже погрузиться в богатую историю и архитектуру столицы. Здесь собрано более 300 тематических маршрутов, которые позволяют легко превратить обычную прогулку в увлекательное путешествие. Многие из них содержат аудиогиды.

Мобильное приложение «Узнай Москву» позволяет увидеть не сохранившиеся до наших дней и воссозданные в дополненной реальности исторические объекты. Среди них – Сухарева башня, Красные ворота, дворцы русских правителей в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», а также не построенная восьмая сталинская высотка на месте парка «Зарядье». Во время путешествий по некоторым маршрутам у пользователей есть возможность послушать, как рассказывают об известных сооружениях цифровые двойники их создателей – Федора Шехтеля, Алексея Щусева, Льва Кекушева и других архитекторов.

Подобрать интересные мероприятия и оформить на них билеты без наценки гости столицы могут с помощью сервиса «Мосбилет». Кроме того, в нем много бесплатных мероприятий, еще можно получить персональную подборку, а также приобрести билеты на театральные премьеры нового сезона и спектакли с участием известных артистов, найти интересные события для детей.

Пользователи, авторизовавшиеся с помощью Mos ID, могут не брать с собой документ для посещения культурного мероприятия, а просто показать контролеру QR-код цифрового билета. Кроме того, через сервис удобно оформить билет для ребенка в возрасте до 14 лет или в подарок.

Цифровой туристический сервис Russpass поможет спланировать маршрут путешествия по Москве. Сегодня он объединяет более 57 тыс. предложений для туристов по всей России, около трети из них приходится на столицу. Благодаря сервису пользователь может найти нужные ему экскурсии и маршруты, кафе и рестораны, а также мероприятия. Недавно Russpass расширил возможности бронирования жилья. Кроме того, у сервиса есть мобильное приложение, где, например, можно поиграть в игру с технологией дополненной реальности и поймать мультяшек возле достопримечательностей столицы, а за это получить скидки на билеты в музеи и другие бонусы.