Автопутешествие по Кавказу: какие автомобили предлагают для аренды

Вместо экскурсионных автобусов — личный транспорт. Прокат машин становится новым туристическим трендом, ведь это свобода выбора маршрутов: горные серпантины, уютные курорты и даже поездка к морю. Мы собрали главные нюансы, цены и советы для тех, кто планирует путешествовать с комфортом.

© ТАСС

От малолитражек до Е-класса

Рост туристического потока в Северной Осетии «разогнал» рынок аренды автомобилей. Воспользоваться услугой каршеринга гостям стало почти так же легко, как купить чашку кофе на проспекте Мира.

Желающих познакомиться с республикой самостоятельно не меньше, чем путешествующих в составе организованных экскурсий. Поэтому число фирм, занимающихся краткосрочным прокатом автомобилей, растет каждый год. Сегодня в Северной Осетии такую услугу оказывают несколько десятков компаний. И все же в высокий сезон лучше бронировать транспорт заранее: это поможет подобрать автомобиль для ваших задач и в соответствии с вашим бюджетом.

Договориться об аренде можно дистанционно. У многих фирм каршеринга есть свои сайты и даже мобильные приложения. По вашей просьбе вам могут подать автомобиль ко времени вашего прилета в аэропорт Беслана — такая услуга обойдется в 1 500 рублей. Доставка машины по Владикавказу будет стоить около 200 рублей.

Стоимость аренды авто зависит от марки и характеристик транспортного средства. К примеру, стоимость отечественной LADA Granta на механике обойдется в 2 000 рублей в сутки. Кроссовер Hyundai Creta или Haval Jolion можно взять от 5 000 рублей. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado будет стоить 10 000 рублей в сутки. Для путешествия большой компанией можно даже арендовать микроавтобус «Газель» за 6 800 рублей.

Каршеринг предъявляет строгие требования к водителям: в большинстве случаев человек должен быть старше 23 лет и со стажем вождения не меньше 3 лет. Также запрещен выезд в горы на легковом транспорте.

Все машины имеют страховки ОСАГО и КАСКО. Однако фирмы просят оставлять залог на случай порчи машин — в среднем около 10 000 рублей. При возврате транспорта деньги компенсируют.

Можно заранее договориться о выезде в соседние регионы или за границу — в Южную Осетию и Грузию. К примеру, для путешествий по Грузии придется доплатить фиксированную сумму в 10 000 рублей.

Арендовать автомобиль можно и на популярных сайтах объявлений. Здесь также можно забронировать машину онлайн и увидеть отзывы клиентов, которые ранее арендовали транспорт для путешествий.

На кабриолете по Стране гор

В Дагестане каршеринг пока не развит, но арендовать машину для путешествия вполне реально. Предложения есть в поисковиках и на сайтах объявлений. Заказ оформляется через интернет-форму или по звонку, часто требуется предоплата.

Автомобиль могут пригнать в удобное место, например, прямо в аэропорт. Обычно машина подается с полным баком, после мойки и свежего ТО. По запросу предоставляется детское кресло.

Выбор машин широкий, как и разброс цен. Например, LADA на механике обойдется от 2000 рублей в сутки, иномарка комфорт-класса — от 4 000−5 000 рублей в сутки. Если хотите покататься на кабриолете, приготовьтесь выложить от 15 тысяч рублей в сутки, если на «Джипе» — от 35 тысяч рублей.

Условия аренды стандартные: паспорт, водительское удостоверение, возраст от 21 года и стаж вождения не менее трех лет. Часто есть лимит пробега в сутки. Некоторые компании запрещают выезд за пределы республики. В случае нарушения условий страховой депозит могут не вернуть. Поэтому прокатиться, например, в соседнюю Чечню на таких машинах не получится.

Из Кисловодска к соседям

На Кавминводах сервисы аренды автомобилей появились недавно, но быстро стали популярными. Одним из первых эту нишу освоил кисловодчанин Энвер Ульбашев.

«Одно время мы сдавали автомобили таксистам, но и водители, и пассажиры порой не отличались ответственностью и аккуратностью. Машины стало попросту жалко, — рассказывает Энвер Ульбашев. — Поэтому в 2021 году решили: сдаем машины только курортникам и только посуточно».

Средняя цена аренды на Кавминводах — от 2 000 рублей в сутки. При длительном сроке компании часто делают скидки. В среднем залог — 5 000 рублей. Система простая: аккуратно водили, машина в целости, вернули в срок (или раньше) — деньги возвращаются.

Автомобиль, как правило, могут подать в любую точку — на вокзал, в аэропорт, к отелю. Забирают также из удобной для клиента локации.

Наибольшим спросом пользуются иномарки с автоматической коробкой передач. Машин на «механике» почти нет. Многие компании укомплектовывают автопарк новыми китайскими внедорожниками.

Популярные направления для поездок — горы Кавминвод, Архыз, Домбай и другие места Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Некоторые туристы даже отправляются на Черноморское побережье. А вот поехать в Джылы-Суу можно не на каждом автомобиле. Многие арендодатели, включая Энвера Ульбашева, отказывают клиентам в такой услуге.

«Эту дорогу называют одной из самых красивых в России, но вся она — это 90 километров серпантина, спусков и подъемов. На такой дороге сильно перегреваются тормоза, машина может выйти из строя, — говорит Энвер. — Кстати, на всех автомобилях стоит GPS, поэтому направления поездок известны».

Однако пока на карте Северного Кавказа остаются белые пятна — в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии рынок аренды и каршеринга развит слабо. Это значит, что ниша для бизнеса здесь практически свободна. Турпоток растет, дороги становятся лучше, а спрос на свободу перемещения у путешественников только увеличивается. Так что у местных предпринимателей есть шанс первыми занять перспективное направление и превратить аренду машин в новый туристический тренд региона.