Куда стоит съездить в Подмосковье этой осенью

Золотая осень в столичном регионе - прекрасная пора для тех путешественников, которых не пугают наступающие холода. Гостеприимные подмосковные города ждут гостей на фотосессии в разноцветной листве, на чашечку безалкогольного глинтвейна в историческом центре… О том, куда можно съездить за порцией эстетического осеннего наслаждения, изданию «Вести Подмосковья» рассказала руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Мария Журавлева.

Один из самых красивых подмосковных городов - Сергиев Посад. Собеседница издания отметила, что здесь можно полюбоваться не только архитектурой, но и потрясающими пейзажами. Вокруг Свято-Троицкой Сергиевой Лавры раскинулись парки и аллеи, усыпанные золотистой листвой. Погрузиться в атмосферу старинного города также получится в Звенигороде, который называют русской Швейцарией.

«Звенигород - это не только природные красоты, но и историческое место, где работал Антон Павлович Чехов», - добавила специалист.

Для осенних прогулок подойдет и Коломна с ее старинными улочками, историческими зданиями, уютными кафе. Вокруг Кремля обустроены парки, где можно отдохнуть от суеты в окружении природного спокойствия. В Дмитрове тоже стоит посетить местный Кремль, после чего пройтись по лесам и полям в окрестностях.