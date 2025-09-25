Когда туристам приезжать в Калининград

Сегодня Калининград привлекает множество людей со всей страны. Сюда приезжают туристы, чтобы насладиться умиротворением и европейской архитектурой. Идеально время для знакомства с прибалтийским городом — конец августа. В это время курортные города пустеют, освобождая пляжи и набережные для тех, кто ценит уединение. В период с сентября по октябрь начинается бархатный сезон для взрослых пар и любителей меланхоличных прогулок у воды. Купаться уже нельзя, поэтому пришло время оценить суровую красоту края без туристической суеты. Автор канала «Рябинин|Фотопутешествия» считает, что Балтика становится творческой перезагрузкой для многих приехавших. Тем более, в Филинской бухте теперь можно подъехать к самой воде. Это отличная новость для художников и фотографов. Ранее «ГлагоL» писал о лучших российский городах для переезда после 55 лет. Туда, кстати, вошел и Калининград.

