Госдума одобрила законопроект об изменении ключевого понятия в туризме

Госдума приняла в первом чтении поправки в основной туристический закон, разделяющие ключевое для турбизнеса понятие «турпродукт». Формулировок будет две: для выездного туризма и внутреннего или въездного.

© tourdom.ru

Для туркомпаний, отправляющих туристов за границу, турпродуктом, как и прежде, будет считаться сочетание перевозки и размещения. А вот внутри страны это размещение плюс как минимум одна из следующих услуг, оказываемых за общую цену: перевозка любым видом транспорта; трансфер; предоставление в аренду транспортного средства; содействие в оформлении визы (для въездного туризма); предоставление питания; услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника.

Законопроект еще на этапе обсуждения вызывал жаркие споры в профессиональном сообществе. Аргумент сторонников следующий: при нынешней общей для выездного и внутреннего туризма трактовке, у туроператоров фактически нет доступа к освобождению от НДС за продажу туров внутри РФ. Ведь к месту отдыха туристы, как правило, добираются самостоятельно, а значит, турпродукт не создается (по некоторым данным, доля пакетных туров составляет менее 3%). Противники же обращают внимание на тот факт, что при изменении понятия бенефициарами налоговой льготы станет лишь узкий круг туроператоров по внутреннему и въездному туризму. А вот турагенты окажутся в незавидном положении: они не только реализуют туры туроператоров, но и продают отдельные туруслуги внутри РФ – отели, экскурсии и т. д. После изменения понятия «турпродукт» такая деятельность, скорее всего, потребует получения статуса туроператора по внутреннему туризму. Это повлечет за собой расходы на оформление фингарантий и подключение к ГИС «Электронная путевка». Кроме того, работающие как ИП (а таких на рынке едва ли не большинство) или самозанятые не имеют права быть туроператорами – им придется менять организационно-правовую форму.

Новация вызывает неприятие и у туроператоров, формирующих туры как за границу, так и по России. У них, например, могут возникнуть проблемы с отчетностью по двум этим разным видам деятельности. Против разделения понятия «турпродукт» выступали и в АТОР, и в Национальном союзе туриндустрии (НСПТ), и в ассоциации «Турпомощь».

Как отмечали в НСПТ, возникающие дополнительные расходы предпринимателям неизбежно придется переложить на потребителей, что повысит стоимость отдыха в России. При этом, скорее всего, вырастет количество тех, кто предпочтет остаться в «серой» зоне, игнорируя эти требования и получая конкурентное преимущество.

Несмотря на эти аргументы, законопроект прошел первое чтение не сильно изменившись. Учтено только замечание, касающееся работы отелей и санаториев: новая формулировка турпродукта не распространяется на ситуации, когда они предлагают допуслуги к проживанию. Исходя из первоначальной версии законопроекта, подключаться к «Электронной путевке» и становиться туроператорами пришлось бы еще и гостиницам, предлагающим своим постояльцам трансферы и экскурсии.

Ранее наблюдатели обратили внимание, что в Минэке назвали главной задачей законопроекта «обеление турбизнеса», а не освобождение туроператоров по России от НДС, как ошибочно считали многие сторонники этого законопроекта. Высказывается версия, что таким образом регулятор решает задачу создания широкой ресурсной базы для обязательных отчислений с каждого проданного тура в новый окологосударственный гарантийный фонд, который заменит фингарантии. Средства из него, как ранее предлагали идеологи этой идеи, можно было бы направить не только на компенсации туристам при банкротствах туроператоров (сейчас только так. – Ред.), но и на некие «иные цели», например на развитие турпроектов внутри России.

Предложения по поправкам в законопроект будут приниматься до 8 октября, после чего должно состояться второе чтение. Как полагает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, в документ, скорее всего, внесут косметические изменения. Могут, например, исключить из перечня услуг по внутреннему и въездному туризму такие позиции, как «питание» или «предоставление в аренду транспортного средства».