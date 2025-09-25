Сколько туристов посетили Санкт-Петербург этим летом

За первые девять месяцев 2025 года Санкт-Петербург посетили 9,4 миллиона туристов. Этот показатель на 9,9% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Согласно материалу Neva.Today, особенно активным для города выдалось лето: с июня по август Петербург принял 6 миллионов гостей. Абсолютное большинство из них — 93% — составили российские путешественники. За январь-сентябрь 2025 года число отечественных туристов выросло на 10,2% и достигло 8,7 миллиона человек. Также был зафиксирован прирост иностранных гостей: город посетили более 600 тысяч иностранцев, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

